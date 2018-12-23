Президент Боливии счел вывод войск США из Сирии победой сирийского народа
Боливийский президент Эво Моралес назвал вывод американских войск с сирийской территории победой народа Сирии. Об этом он написал в твиттере.
По словам Моралеса, Соединенные Штаты должны научиться уважать закон, а также покинуть территорию Афганистана и Ирана.
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«Трамп воспевает победу, выводя свои войска из Сирии без согласия конгресса или Совета безопасности ООН», — заявил Моралес.
Он добавил, что настоящая победа осталась за сирийским народом.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон выразил сожаление о выводе войск США из Сирии.