Президент Боливии счел вывод войск США из Сирии победой сирийского народа

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Боливийский президент Эво Моралес назвал вывод американских войск с сирийской территории победой народа Сирии. Об этом он написал в твиттере.

По словам Моралеса, Соединенные Штаты должны научиться уважать закон, а также покинуть территорию Афганистана и Ирана.

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«Трамп воспевает победу, выводя свои войска из Сирии без согласия конгресса или Совета безопасности ООН», — заявил Моралес.

Он добавил, что настоящая победа осталась за сирийским народом.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон выразил сожаление о выводе войск США из Сирии.