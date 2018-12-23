В Госдуме отреагировали на решение Порошенко о статусе ветеранов участникам УПА
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал комментарий после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании членов Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) участниками боевых действий. Об этом сообщает RT.
По мнению Затулина, украинский президент «плывет по течению».
«Порошенко, не имея собственных принципов, пытается перещеголять националистов в том, что касается идеологии, для того чтобы выдать себя за идейного», — заявил Затулин.
Он добавил, что у президента Порошенко не так уже много тех, на кого он может опереться перед выборами.
Ранее Порошенко утвердил поправки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», нацеленные на усиление социальный защиты для участников националистических организаций.
«Украинская повстанческая армия» (УПА) признана на территории России экстремистской, ее деятельность запрещена.