В Госдуме отреагировали на решение Порошенко о статусе ветеранов участникам УПА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/11856721/falg-pic905-895x505-61206.jpg">

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал комментарий после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании членов Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) участниками боевых действий. Об этом сообщает RT.

По мнению Затулина, украинский президент «плывет по течению».

Реклама

«Порошенко, не имея собственных принципов, пытается перещеголять националистов в том, что касается идеологии, для того чтобы выдать себя за идейного», — заявил Затулин.

Он добавил, что у президента Порошенко не так уже много тех, на кого он может опереться перед выборами.

Ранее Порошенко утвердил поправки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», нацеленные на усиление социальный защиты для участников националистических организаций.

«Украинская повстанческая армия» (УПА) признана на территории России экстремистской, ее деятельность запрещена.