В США сказали, где может начаться Третья мировая война

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Профессор военного колледжа армии США Роберт Фарли в своей статьей для The National Interest назвал регионы, где с наибольшей долей вероятности может начаться Третья мировая война.

Среди таких горячих точек профессор назвал Южно-Китайское море, где пересекаются интересы США и Китая, ведущих торговую войну, а также Украину, отметив рост напряженности в регионе после инцидента в Керченском проливе.

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Также Фарли назвал потенциально опасным регионом Персидский залив из-за конфликтов в Йемене и Сирии, а также из-за продолжающегося давления США на Иран. Четвертым очагом напряженности, по словам профессора, продолжает оставаться Корейский полуостров, так как налаживающиеся отношения КНДР и США могу испортиться в любой момент.

Ранее на Украине заявили о возможности создать ядерное оружие.