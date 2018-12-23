МИД Испании раскритиковал решение Трампа о выводе войск из САР

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Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, решение Трамп создает «неопределенную ситуацию».

Он также добавил, что возникают серьезные сомнения, как будет продолжать действовать коалиция против террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) без США.

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Боррель подчеркнул, что подобное говорит о «необходимости настоящей стратегической автономии Европы».

Ранее Трамп рассказал об остатках ИГ в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.