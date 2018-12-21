Лавров встретился с главой МИД Палестины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, они обсудили целесообразность проведения в Москве дискуссии с участием представителей движений ФАТХ и ХАМАС.

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«Россия поддерживает контакты со всеми представителями палестинского общества, регулярно проводим с ними встречи. В 2017 году проводили многосторонний раунд межпалестинского диалога и сегодня обсудили возможности и, как мы понимаем, целесообразность повторения этой практики уже в наступающем 2019 году с участием всех палестинских сил, в том числе ФАТХ и ХАМАС», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС приедет в Россию.

Движение ХАМАС является одной из главных политических сил в секторе Газа. Ряд государств — Израиль, Канада, США, Япония и страны Евросоюза — признали его террористической группировкой, в Египте и Иордании движение запрещено. Россия считает ХАМАС легитимным партнером для переговоров.