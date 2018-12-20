Трампа обвинили в «фейк ньюс» из-за слов о побежденной ИГ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/326/10965326/RIAN_03195759.HR.ru-pic905-895x505-24719.jpg">

Сенатор-республиканец Линдси Грэм во время выступления в сенате США назвал заявления о том, что террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (запрещена в России) побеждена — «фейк ньюс», передает CNN.

«Так что, президент, вы выиграли выборы, вы победили меня и многих других. Вы имеете право принять это решение, но конгресс обязан привлечь вас к ответственности», — сказал Линдси Грэм.

Реклама

На этой неделе стало известно о том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Грэм назвал это решение «катастрофическим» для национальной безопасности Соединенных Штатов.

После этого республиканец обратился к тому, что Трамп провозгласил войну с ИГ уже выигранной, назвав это «фейк ньюс». Грэм добавил, что «не купится» на рассказы Трампа о якобы побежденной ИГ в Сирии, Ираке и Афганистане, откуда он вернулся и «не спал два дня».

По его словам, солдаты и генералы США на местах уверены, что террористическая организация еще не побеждена.

«Сказать, что они [«Исламское государство»] побеждены, это преувеличение, это фейк ньюс. Это неправда. Им нанесен серьезный ущерб, но они вернутся, если мы не остановим их», — заключил Грэм.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, которая запрещена в России.