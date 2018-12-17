США отказались от учений в Арктике из-за России

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Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике из-за боязни просить о помощи Россию. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, США опасались того, что единственный американский тяжелый ледокол Polar Star сломается.

Как отмечается, в таком случае США пришлось бы просить помощи у России для спасения ледокола.

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При этом американская сторона испытывает проблемы в борьбе за Арктику, в частности, из-за нехватки ледоколов.

Ранее СМИ сообщили, что США проиграли России гонку за Арктику.