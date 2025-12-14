Девушка игрока «Зенита», узнавшая об измене, намекнула на разрыв отношений

Анна Нечаева, девушка футболиста «Зенита» и сборной России Максима Глушенкова, опубликовала неоднозначный пост в своем Telegram-канале после того, как в СМИ появилась информация об измене игрока.

«Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, — это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь. Чарльз Буковски», — написала она.

В начале декабря 18-летняя модель Кира Артамонова выступила с обвинениями в адрес Глушенкова. Модель в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала скриншоты интимных переписок, указав, что собеседником является Глушенков. Отмечено, что их общение началось еще тогда, когда Артамоновой не было 18 лет: в октябре 2024 года футболист комментировал ее фотографии в социальных сетях и просил прислать интимные снимки.

Следом модель опубликовала еще часть переписок, которые относятся к ноябрю 2025 года. Футболист и модель 9 ноября договорились о встрече в отеле, после чего сообщений в этот день больше не было, а утром 10 ноября они обменялись еще сообщениями. При этом позднее в переписке собеседник модели просил ее больше не писать ему.

26-летний Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года, вызовы в национальную команду он получает с 2022 года. В отношениях с Нечаевой Глушенков состоит с 2023 года.

