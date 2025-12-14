На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка игрока «Зенита», узнавшая об измене, намекнула на разрыв отношений

Девушка игрока «Зенита» Глушенкова выложила пост после слухов про его измену
Футбольный клуб «Зенит»

Анна Нечаева, девушка футболиста «Зенита» и сборной России Максима Глушенкова, опубликовала неоднозначный пост в своем Telegram-канале после того, как в СМИ появилась информация об измене игрока.

«Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, — это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь. Чарльз Буковски», — написала она.

В начале декабря 18-летняя модель Кира Артамонова выступила с обвинениями в адрес Глушенкова. Модель в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала скриншоты интимных переписок, указав, что собеседником является Глушенков. Отмечено, что их общение началось еще тогда, когда Артамоновой не было 18 лет: в октябре 2024 года футболист комментировал ее фотографии в социальных сетях и просил прислать интимные снимки.

Следом модель опубликовала еще часть переписок, которые относятся к ноябрю 2025 года. Футболист и модель 9 ноября договорились о встрече в отеле, после чего сообщений в этот день больше не было, а утром 10 ноября они обменялись еще сообщениями. При этом позднее в переписке собеседник модели просил ее больше не писать ему.

26-летний Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года, вызовы в национальную команду он получает с 2022 года. В отношениях с Нечаевой Глушенков состоит с 2023 года.

Ранее невеста Алексея Миранчука раскритиковала жизнь в США.

