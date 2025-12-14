Россиянам напомнили, какой штраф грозит за сруб елки

Вырубка елки может грозить административной или уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, если ущерб от сруба будет незначительным, то человек понесет наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 4 тыс, рублей, а в случае юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Более строгое наказание грозит за сруб елок с применением разных видов техники или в лесопарковом зеленом поясе. В этом случае штраф может составить порядка 5 тыс. рублей для физических лиц и 500 тыс. рублей — для юридических лиц.

Если специалисты признают ущерб значительным, как в случае сруба дерева редкой породы, правонарушителя могут привлечь к уголовной ответственности с ограничением свободы на срок до двух лет и штрафом до 500 тыс. рублей.

До этого кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила, что живая новогодняя ель может принести в дом не только радость, но и нежелательные последствия для здоровья. По ее словам, большинство людей не подозревают, что вместе с лесной красавицей в дом могут проникнуть различные организмы.

