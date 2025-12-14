На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от крупного поражения в НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Виннипегу», у Овечкина результативный пас
Geoff Burke-Imagn/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге, завершилась со счетом 5:1. В составе победившей команды голами отметились Габриэль Виларди, который оформил дубль, Логан Стэнли, Морган Бэррон и Алекс Иафалло. Единственную шайбу «Вашингтона» забросил Джейкоб Чикран, результативную передачу на которого отдал российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин.

В матче за «Кэпиталз» дебютировал российский хоккеист Богдан Тринеев. В своем первом матче НХЛ он не отличился результативными действиями и провел на льду 11 минут 45 секунд.

«Вашингтон» после этого поражения занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 40 очков. «Виннипег», который прервал серию их трех поражений подряд, идет на 11-й позиции в Западной конференции, у команды 31 балл.

В следующем матче хоккеисты «Джетс» 16 декабря сыграют с «Оттавой Сенаторз», «Вашингтон» 17 числа на выезде сразится с «Миннесотой Уайлд».

Ранее передача Овечкина не помогла «Вашингтону» выиграть в матче с «Каролиной».

