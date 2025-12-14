Экс-бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вступили в батальон имени Максима Кривоноса, взяли в плен украинских солдат под Новогродовкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным «Хантер».

«Понятно, сразу вывезти их [пленных] не могли — какое-то время они находились вместе с нашими на позиции, в подвалах, в домах», — поделился подробностями «Хантер».

По его словам, было много времени, чтобы пообщаться с пленными и рассказать им про батальон, показать его работу в деле. В результате пленные также приняли решение вступить в отряд и начать бороться против правительства Украины.

Батальон имени Максима Кривоноса был создан в октябре 2023 года. В нем служат экс-бойцы ВСУ, сформировавшие освободительное движения для борьбы с киевскими властями. Военнослужащие принимали участие во взятии под контроль Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов ДНР.

До этого в России наградили военнослужащих из добровольческого батальона Максима Кривоноса. Бойцы получили награды в честь двухлетия подразделения. Отличившимся военнослужащим вручили медали и другие знаки отличия. Во время церемонии награждения был отмечен неоценимый вклад украинских добровольцев в освобождение Украины от неонацизма, их высокая боевая выучка и слаженность.

Ранее перешедший на сторону России поляк обратился к соотечественникам.