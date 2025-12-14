На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа стоимость новогоднего стола в 2025 году

ЕМИСС: в 10 тыс. рублей обойдется россиянам новогодний стол в 2025 году
close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Набор продуктов для новогоднего стола в 2025 году обойдется в среднем по России в 10 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.

За основу подсчетов взято, что новогодняя корзина состоит из горячего блюда, овощной нарезки, закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых. Предполагаемый стол рассчитан на два килограмма курицы и полкило картофеля. Помимо этого, предусмотрены 600 граммов помидоров и огурцов, 800 грамм различных солений, а также 400 граммов сыра и по 300 грамм мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы.

В корзину также входят фрукты и 800-граммовый торт, а среди напитков — бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, сок и чай.

По мнению аналитиков, главное блюдо обойдется в 511 рублей, а овощная нарезка — 512 рублей. Самым дорогим блюдом оказались бутерброды с красной икрой — продукты для 12 бутербродов стоят 2 666 рублей.

До этого врач-диетолог Екатерина Ширшова рассказала, что обилие жирных блюд, сладостей и алкоголя на новогоднем столе дает серьезную нагрузку на пищеварение и сердце. По ее словам, особое внимание следует обратить на витамины группы В и магний. Она добавила, что витамин В₁₂ и магний содержатся в «Селедке под шубой», а витамин В₆ можно найти в запеченном мясе птицы.

Ранее россиян предупредили, что скоро цены на продукты достигнут пика.

