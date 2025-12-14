На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о рисках установки живой новогодней елки дома

Эксперт Золотарева: в живой елке могут быть жуки-короеды, тля и пауки
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Живая новогодняя ель может принести в дом не только радость, но и нежелательные последствия для здоровья. Большинство людей не подозревают, что вместе с лесной красавицей в дом могут проникнуть различные организмы, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«В древесной коре и в трещинах ствола часто зимуют насекомые, включая жуков-короедов, тлю и некоторых паукообразных. Хотя эти существа не опасны для человека, их пробуждение в тепле квартиры может привести к неприятному соседству», — предупредила она.

Другую проблему представляет природная микрофлора, присутствующая на поверхности ствола и ветвей дерева. Она может включать споры плесневых грибов, которые активно распространяются в теплом помещении. При повышении температуры с уличной до комнатной начинается интенсивное испарение влаги с поверхности дерева, что создает идеальные условия для размножения микроорганизмов.

«Это может способствовать ухудшению микроклимата в помещении и провоцировать аллергические реакции у чувствительных людей», — заявила эксперт.

Эфирные масла и терпеноидные соединения, придающие елке характерный аромат, у некоторых людей могут вызывать индивидуальную непереносимость. Контакт с этими природными веществами приводит к покраснению глаз, кожному зуду и респираторным симптомам. Особую осторожность следует проявлять людям, страдающим астмой, лицам с предрасположенностью к аллергическим заболеваниям и маленьким детям, чья дыхательная система особенно восприимчива к раздражителям.

«На ветвях дерева за время предпродажного хранения могут накопиться микроскопические пылевые частицы, которые при движении поднимаются в воздух. Эти частицы способны раздражать дыхательные пути и негативно сказываться на самочувствии людей с бронхиальной астмой», — отметила эксперт.

Для минимизации рисков рекомендуется приобретать новогодние елки только в официальных точках продаж, где проводится фитосанитарный контроль. Перед установкой в помещении дерево следует встряхнуть и промыть ствол и ветви прохладной проточной водой.

«Разместить ель лучше в гостиной или другом хорошо проветриваемом помещении, где люди не находятся постоянно. Срок нахождения хвойного дерева в жилой комнате не должен превышать 10–12 дней, при этом необходимо регулярное проветривание и поддержание влажности воздуха на уровне 50–60%. После праздников дерево следует утилизировать, не дожидаясь полного осыпания хвои, чтобы предотвратить накопление аллергенов в доме», — резюмировала Золотарева.

Ранее россиян предупредили об опасности хвои живых елок для домашних животных.

