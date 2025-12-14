Насильно мобилизованный в ряды ВСУ священник погиб во время учений

«Другая Украина»: мобилизованный священник из Львова погиб во время учений

Насильно мобилизованный во Львове католический священник Орест Черный умер во время военных учений в Черновицкой области на Украине. Об этом сообщило издание «Другая Украина» со ссылкой на приход, в котором ранее служил Черный.

Официальные причины смерти священника пока не названы. Однако в церковной среде указали, что Черного призвали на службу, несмотря на духовный сан.

По данным издания, священника принудительно отправили на службу в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оресту Черному было 47 лет.

До этого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо на кладбище, где тот отпевал военнослужащего ВСУ.

Инцидент произошел в селе Пирятин Дубенского района Ровенской области. Уточняется, что сотрудники ТЦК вручили повестку протоиерею Владимиру Главацкому, протокол для мобилизации был составлен на скорую руку. Из-за мобилизации Главацкого приход остался без священника.

На Украине священнослужители не освобождены от мобилизации, если соответствуют критериям по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года правительство Украины разрешило бронировать священнослужителей «критически важных религиозных организаций». В начале июня Государственная служба по этнополитике и свободе совести утвердила перечень, включающий более 7,7 тысяч таких организаций.

Ранее на Украине задержали двух священников по обвинению в поддержке действий России.