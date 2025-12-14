На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Плевок в лицо людям»: журналист раскритиковал особые условия службы Macan

Журналист Медведев возмутился службой Macan и призвал отправить его на дембель
Росгвардия

Служба российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в армии выглядит, как «жирный плевок в лицо обычным людям», музыканта надо отправить на дембель. Такое мнение выразил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

Он указал на то, что вся история с уходом рэпера в армию напоминает южнокорейский сценарий, где звезды K-Pop сцены идут служить в вооруженные силы для повышения престижа армии среди молодежи. Однако, по словам журналиста, служба Macan больше похожа на «цирк».

Журналист обратил внимание на то, что ровесники рэпера уходят добровольцами на фронт и защищают родину без всяких привилегий. В свою очередь Macan служит в элитных войсках, в офицерской форме и с «личной нянькой».

«Возникает вопрос, какого извините, черта, он служит на каких-то особых основаниях», — возмутился Медведев.

Он призвал отправить музыканта на дембель и прекратить позорить боевое подразделение и бойцов, которые сейчас на фронте.

До этого стало известно, что Маcаn служит в элитном спецназе Росгвардии с привилегиями, которых нет у рядовых солдат. Как сообщало издание Super со ссылкой на собственный источник, служба музыканта проходит вдали от посторонних глаз, он всегда ходит в сопровождении офицеров. По словам молодого человека, который служит вместе с Macan, рэпер якобы не участвует в жизни армии, в построениях, в уборке внешней территории и так далее.

При этом в Росгвардии подчеркивали, что у артиста нет никаких привилегий — он размещен в стандартных условиях, обеспечен всеми видами довольствия и питается вместе со всем личным составом, а не отдельно, как писали СМИ.

Ранее в Росгвардии рассказали о задачах Macan в армии.

