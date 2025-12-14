На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Риттер заявил, что оборона ВСУ близка к краху: «Невозможно заткнуть»

Экс-разведчик Риттер заявил, что оборона ВСУ приближается к полному краху
Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала заявил, что оборона ВСУ приближается к полному краху.

По его словам, «с уверенностью» можно говорить о достижении точки, когда у Украины закончились войска и появляются бреши в обороне, которые невозможно заткнуть. Сопротивляться продвижению ВС РФ – непосильная задача, считает Риттер.

«Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий. <…> У украинцев не будет выбора, кроме как все потерять», — сказал он.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные ведут наступления «практически по всей линии боевого столкновения», и ситуация на фронте остается сложной для Киева. Он также признал дефицит ракет для ПВО и сокращение поставок военной техники.

«В отдельные дни количество боестолкновений достигает 300 – больше всего с начала войны», – добавил главком.

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.

