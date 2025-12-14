Депутат Госдумы предложил запретить детское шампанское

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить в России продажу детского шампанского. Он отправил обращение министру промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, пишет РИА Новости.

«Последовательно выступаю за запрет такого «уникального» явления, как «детское шампанское». Алкоголь опасен для здорового человека в любом количестве», — пишет Хамзаев.

Он отметил, что шампанское является алкогольным напитком, поэтому не может быть детским. Хамзаев отметил, что подобная продукция является нативной рекламой алкогольной продукции, «формирующую ложную «безопасность» употребления шампанского».

В прошлом году Хамзаев говорил, что детское шампанское программирует ребенка на потребление алкоголя с малых лет

До этого похожее мнение высказала клинический психолог Марианна Абравитова. Она говорила, что детское шампанское может сформировать неправильное отношение ребенка к спиртному. В частности, напиток может дать ложное восприятие алкоголя как безопасного продукта, считает эксперт.

Ранее психолог Резенова заявила, что запрет детского шампанского – это неверная политика.