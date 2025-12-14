На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский экономист обратился с призывом к Трампу по Украине

Профессор Сакс: Трамп должен прекратить продажи оружия Украине ради мира
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп должен прекратить продажи оружия Украине, которое позволяет Киеву продолжать боевые действия. С таким призывом к американскому лидеру выступил известный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что президент Трамп просто заявит, что США не будут продавать Украине системы вооружений, чтобы затянуть войну», — сказал профессор.

Также он выразил уверенность, что пришло время для прекращения огня и установления мира.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем меньше оружия будет поставлено Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции (СВО).

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выражал похожее мнение и предупреждал союзников Киева, что затягивание военных действий путем поставок вооружений Украине и отправки наемников чревато дестабилизацией обстановки. По его словам, киевские власти делают ставку на террористические акты, осознавая неотвратимость поражения. Белоусов подчеркнул, что Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта.

Ранее Трамп рассказал, как американское оружие поступает на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами