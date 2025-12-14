На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины

Канцлер ФРГ Мерц: в случае поражения Украины конфликт не остановится
Michael Kappeler/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что в случае поражения Украины конфликт в Европе якобы продолжится, поскольку это «не удовлетворит» аппетиты президента России Владимира Путина. Трансляция его выступления на партийном съезде ХДС/ХСС велась на YouTube.

Он напомнил о событиях накануне Второй мировой войны и заявил, что нет причин думать, что территориальные уступки России «удовлетворят аппетиты» Путина.

«Это российская агрессивная война против Украины — и против Европы. И если Украина падет, война не остановится. <...> Путин не остановится», — заявил Мерц.

27 ноября президент РФ сообщил о готовности Москвы «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на Европу. По его словам, Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.

