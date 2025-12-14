Дрон попытался атаковать Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО уничтожили дроны над регионом.

Накануне вечером в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и ликвидировали над регионами РФ 94 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41. Еще 24 дрона были сбиты над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 6 — над Белгородской, 6 — над Курской. Также были сбиты БПЛА над Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областями.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.