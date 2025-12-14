На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе предупредили о новой провокации Зеленского

Дизен: Зеленский хочет сорвать мирный процесс, говоря о выборах на Украине
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы направлены на то, чтобы в страну вошли войска НАТО. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«То, что Зеленский делает, — это попытка втянуть Европу и США на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только Североатлантический альянс войдет на Украину, он останется там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на уступки России», — выразил Дизен свое мнение.

Такие действия Зеленского, по мнению эксперта, связаны с осознанием «неминуемости победы» России на поле боя. В этом случае, отметил Дизен, призыв украинского лидера к перемирию — это последняя возможность отсрочить военный триумф российской армии.

«Единственная причина, по которой кто-то вообще говорит о нейтралитете Украины, или уступке территорий, или проведении выборов, заключается в том, что Россия побеждает», — резюмировал профессор.

12 декабря Зеленский заявил, что Украина готова поддержать возможное участие Европы и Соединенных Штатов в подготовке к проведению выборов в стране.

Ранее в Кремле объяснили необходимость проведения выборов на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами