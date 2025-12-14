На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украину предупредили о возможной потере Одессы

Полковник Макгрегор: Одесса может перейти под контроль России из-за развала ВСУ
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Одесса может в скором времени перейти под контроль российской стороны из-за развала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

По его словам, окончание боевых действий между странами будет очень «прямолинейным».

«Все просто разваливается. Русские будут наступать. В Одессу они точно войдут», — заявил он.

13 декабря британский журналист Мартин Джей заявил, что на фоне участившихся заявлений о гипотетическом нападении Москвы на Европу, ряд аналитиков прогнозируют скорое освобождение Одессы российскими войсками.

До этого военный эксперт Борис Джерелиевский высказал мнение, что Россия освободит ряд украинских территорий, таких как Одесса, Херсон и Николаев. При этом, по его словам, приоритетной задачей является завершение освобождения Запорожской области.

Украинское издание «Страна.ua» писало, что в порту Одессы после прилетов загорелось грузовое судно. Впоследствии выяснилось, что речь идет о корабле Cenk T, принадлежащем турецкой компании Cenk Ro-Ro. На борту судна находились дизельные, бензиновые и газовые генераторы компании «AKCA», уточнил Telegram-канал Mash.

Ранее ночные удары ВС России по Одессе назвали беспрецедентными по масштабам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами