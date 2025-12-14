Полковник Макгрегор: Одесса может перейти под контроль России из-за развала ВСУ

Одесса может в скором времени перейти под контроль российской стороны из-за развала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

По его словам, окончание боевых действий между странами будет очень «прямолинейным».

«Все просто разваливается. Русские будут наступать. В Одессу они точно войдут», — заявил он.

13 декабря британский журналист Мартин Джей заявил, что на фоне участившихся заявлений о гипотетическом нападении Москвы на Европу, ряд аналитиков прогнозируют скорое освобождение Одессы российскими войсками.

До этого военный эксперт Борис Джерелиевский высказал мнение, что Россия освободит ряд украинских территорий, таких как Одесса, Херсон и Николаев. При этом, по его словам, приоритетной задачей является завершение освобождения Запорожской области.

Украинское издание «Страна.ua» писало, что в порту Одессы после прилетов загорелось грузовое судно. Впоследствии выяснилось, что речь идет о корабле Cenk T, принадлежащем турецкой компании Cenk Ro-Ro. На борту судна находились дизельные, бензиновые и газовые генераторы компании «AKCA», уточнил Telegram-канал Mash.

Ранее ночные удары ВС России по Одессе назвали беспрецедентными по масштабам.