Более 230 беспилотников уничтожены средствами ПВО России за ночь

Минобороны: силы ПВО сбили 141 украинский БПЛА за ночь над регионами России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 235 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«С 23:00 (мск) до 07:00 (мск) дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский БПЛА самолетного типа. Всего в ночное время средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотников самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны России, 35 беспилотников были уничтожены в Брянской области, 32 дрона — над Крымом, 22 БПЛА сбили в небе над Краснодарским краем. 15 дронов были нейтрализованы в Тульской области, 13 — в Калужской области, 7 — в Курской области. По четыре беспилотника силы ПВО сбили над территориями Ростовской и Рязанской областей, три — над Белгородской областью, два — над Ленинградской областью. По одному дрону уничтожили в Псковской, Новгородской, Смоленской и Московской областях.

Ночью 14 декабря обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае, пострадавших нет.

Ранее Гладков раскрыл число уничтоженных беспилотников в Белгородской области.

