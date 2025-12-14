Более 230 беспилотников уничтожены средствами ПВО России за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 235 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«С 23:00 (мск) до 07:00 (мск) дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский БПЛА самолетного типа. Всего в ночное время средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотников самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны России, 35 беспилотников были уничтожены в Брянской области, 32 дрона — над Крымом, 22 БПЛА сбили в небе над Краснодарским краем. 15 дронов были нейтрализованы в Тульской области, 13 — в Калужской области, 7 — в Курской области. По четыре беспилотника силы ПВО сбили над территориями Ростовской и Рязанской областей, три — над Белгородской областью, два — над Ленинградской областью. По одному дрону уничтожили в Псковской, Новгородской, Смоленской и Московской областях.

Ночью 14 декабря обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае, пострадавших нет.

Ранее Гладков раскрыл число уничтоженных беспилотников в Белгородской области.