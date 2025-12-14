На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый удачливый знак китайского гороскопа в 2025 году

РИА Новости: родившиеся в год лошади люди стали самыми удачливыми в 2025 году
STEKLO/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году лотерейными миллионерами чаще всего становились россияне, родившиеся в год лошади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

В публикации говорится, что представители этого знака стали абсолютными лидерами года по количеству выигранных слотов. Аналитики рассказали, что почти 9% участников лотерей бренда, выигравших от одного миллиона рублей, родились в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 и 2002 годах.

Помимо этого, удача сопутствовала людям под знаком тигра, дракона и козы — 8,6% участников лотереи родились в этот год китайского гороскопа. Помимо этого, обладателями крупных денежных призов стали также «быки» (8,3%), «кролики» (8,2%) и «змеи» (8,1%). Реже победителями становились люди под знаком петухов, собак и крыс — 7–7,6%.

До этого исследование социальной сети Одноклассники показало, что в конце года растет спрос на контент, связанный с гороскопами, лунными календарями и прогнозами погоды. При этом каждый десятый россиянин читает гороскопы ежедневно. По данным специалистов, половина россиян (50%) допускает влияние фаз Луны на свою жизнь, причем чаще всего это женщины и люди старше 65 лет.

Ранее россиянам рассказали, в нарядах каких цветов нужно встречать 2026 год.

