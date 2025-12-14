В ООН призвали освободить захваченный США нефтяной танкер

Группа друзей в защиту Устава Организации Объединенных Наций (ООН) осудила действия США после захвата нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Об этом сообщается в коммюнике, текст которого опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в Telegram-канале.

Там призвали незамедлительно освободить судно и его экипаж.

«Группа призывает к полному уважению суверенных прав Венесуэлы в отношении ее морской и торговой деятельности, а также к немедленному освобождению судна, его груза и любого задержанного персонала», — отмечается в публикации.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что военные США задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что не имеющее государственной принадлежности судно находилось в санкционных списках и недавно пребывало в одном из венесуэльских портов.

11 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США захватили танкер неподалеку от берегов Венесуэлы, потому что он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть для нужд Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ранее Трамп заявил, что «дни президента Венесуэлы Мадуро сочтены».