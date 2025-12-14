В США заявили о безнадежном положении Украины

Украина потеряла даже гипотетические шансы победить Россию. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса.

Он отметил, что ситуация на поле боя для Украины «безнадежна», кроме того есть «огромная проблема со снабжением украинцев деньгами и оружием».

«Никто теперь не может предоставить оптимистичные факты для Украины. Таких фактов нет», — сказал эксперт.

По мнению Миршаймера, в этих условиях сопротивление Киева и Брюсселя переговорам с РФ выглядит абсурдно. Профессор считает, что у Украины нет других вариантов выхода из конфликта, кроме как пойти на условия Москвы.

«Если бы европейцы и украинцы были умны, они бы сели в самолет, полетели в Москву и заключили сделку», — заключил он.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае поражения Украины конфликт в Европе якобы продолжится, так как это «не удовлетворит» аппетиты президента России Владимира Путина.

Ранее Лавров заявил о готовности России юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.