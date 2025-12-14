В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщил Кореняко.

Таким образом ограничения действовали около получаса.

Незадолго до этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в четырех аэропортах. Речь идет о воздушных гаванях Пскова, Геленджика, Грозного, Краснодара.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее аэропорт Пулково в Петербурге возобновил работу.