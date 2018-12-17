В Минобороны прокомментировали возможный выход США из ДРСМД

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что РВСН учитывают возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает «Красная звезда».

По его словам, уже разработан ряд «военно-технических мер», позволяющих снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США в Европе.

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Он также добавил, что возможное размещение ракет США в Европе угрожает безопасности России.

Каракаев подчеркнул, что задачи РВСН по стратегическому ядерному сдерживанию не претерпят изменений.

Ранее СМИ сообщили, что Россия призвала Китай участвовать в переговорах по ДРСМД.