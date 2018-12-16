Порошенко назвал условие прекращения военного положения

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Президент Украины Петр Порошенко во время итоговой пресс-сконференции заявил, что военное положение, введенное в десяти украинских регионах, не будет продлено в случае отсутствия «российской агрессии», передает УНН.

По его словам, военное положение будет снято, если не произойдет вторжение российских войск на территорию Украины.

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«Моя принципиальная позиция - ни один военный состояние не будет препятствовать проведению выборов», — сказал Порошенко.

Он добавил, что изначально вводил военное положение на 30 дней, и намерен при отсутствии «агрессии» Москвы начать подготовку к выборам президента 31 марта 2019 года.

Ранее Порошенко назвал автокефалию вопросом нацбезопасности Украины.