Порошенко назвал условие прекращения военного положения
Президент Украины Петр Порошенко во время итоговой пресс-сконференции заявил, что военное положение, введенное в десяти украинских регионах, не будет продлено в случае отсутствия «российской агрессии», передает УНН.
По его словам, военное положение будет снято, если не произойдет вторжение российских войск на территорию Украины.
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«Моя принципиальная позиция - ни один военный состояние не будет препятствовать проведению выборов», — сказал Порошенко.
Он добавил, что изначально вводил военное положение на 30 дней, и намерен при отсутствии «агрессии» Москвы начать подготовку к выборам президента 31 марта 2019 года.
Ранее Порошенко назвал автокефалию вопросом нацбезопасности Украины.