«Этот вертеп понравился лишь Тарасовой»: Кожевников остался недоволен открытием Игр

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников остался разочарован церемонией открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, а также критично высказался о том, что мероприятие понравилось заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, многие не поддерживают то, что происходит. Это может нравиться только Тарасовой. К моему глубочайшему сожалению, этот вертеп приглянулся только ей. Надо спросить, а понравилось бы это ее отцу?» — сказал Кожевников.

Церемония открытия состоялась 26 июля на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Лера Кудрявцева назвала открытие Олимпиады балом Сатаны.