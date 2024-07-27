Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости закончить конфликт как можно скорее указывают на то, что он хочет вернуться за стол переговоров. Об этом сообщает Global Times.

В публикации отмечается, что все больше признаков указывают на то, что украинская сторона хочет вернуться к переговорам, а споры будут разрешены политическими средствами.

Издание подчеркивает, что решить существующую проблему одним шагом не получится, для этого необходимы совместные усилия международного сообщества.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался против потенциального мирного соглашения с Россией.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что никто не будет склонять его страну к мирным переговорам, потому что это «невозможно».

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет. Глава государства пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

Ранее в США назвали условие окончания боевых действий на Украине.