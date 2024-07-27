27 июля 2024, 18:06 Фото Уход Байдена и Олимпийские игры в Париже: 12 главных фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Девушка в костюме Статуи Свободы принимает участие в акции протеста с требованием немедленного освобождения заложников из плена ХАМАС, Тель-Авив, Израиль, 24 июля 2024 года Репродукция картины, украшающая берег Сены, за день до церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, 25 июля 2024 года Родственники застреленного во время столкновений между полицией и протестующими против квот, в морге в Дакке, Бангладеш, 22 июля 2024 Рэпер Снуп Догг участвует в передаче эстафеты олимпийского огня возле стадиона «Стад де Франс» в пригороде Парижа, 26 июля 2024 года Животное спасается от лесного пожара в округе Бьютт, Калифорния, 25 июля 2024 года Президент США Джо Байден выступает перед нацией в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне чтобы объяснить свое решение отказаться от участия в выборах, 24 июля 2024 года Женщина идет рядом с сотрудником полиции во время акции протеста против повышения налогов, Найроби, Кения, 23 июля 2024 года Сотрудники спецслужб на месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser в Москве, 24 июля 2024 года Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, 26 июля 2024 года Старинные автомобили, сгоревшие в пожаре в Калифорнии, США, 26 июля 2024 года Спортсмен Хайян Цинь из Китая участвует в заплыве на 100 метров брассом среди мужчин на летних Олимпийских играх в Париже, 27 июля 2024 года Карнавал сапсерфинга Baikal SUP на лодочной станции базы отдыха «Чайка» в поселке Утулик в Иркутской области, 27 июля 2024 года Ливень, лодки и факелоносец на крыше. Яркие кадры открытия Олимпиады в Париже «Самая красивая байкерша России»: МотоТаня погибла в ДТП Как прошел открытый кастинг "Мисс Россия 2024" «Мама против»: кто такая 18-летняя Аврора Киба, на которой хочет жениться Лепс Лесные пожары в Калифорнии, протесты в Бангладеше, рэпер Снуп Догг с олимпийским факелом и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?