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Фото

Уход Байдена и Олимпийские игры в Париже: 12 главных фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Лесные пожары в Калифорнии, протесты в Бангладеше, рэпер Снуп Догг с олимпийским факелом и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.

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