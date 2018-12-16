National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140
Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140.
Как отмечается, самолеты похожи по конструкции и многим характеристикам. При этом российский Ил-112В имеет двигатель большей эффективности ТВ7-117: на Ан-140 устанавливают ТВ3-117, эффективность которого ниже на 38%. Это различие способствует повышению показателей дальности полета и снижению трат на техобслуживание российского самолета. Также Ил-112В оснащен новой системой противоракетной обороны «Президент-С».
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По данным издания, Россия предлагает эти транспортные самолеты Индии в качестве замены британских Avro 748.
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