Экс-посол заявил о желании США лишить Россию сильной армии

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Бывший посол Соединенных Штатов на Украине и директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил, что США хотят лишить Россию сильной армии. Свое мнение он выразил в эфире телеканала «Прямой».

По словам Хербста, США «хотят», чтобы экономика России была «слабее», так как это сдерживает рост военной мощи российской стороны.

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«И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам», — сказал Херст.

Также он отметил, что из-за санкций Россия теряет более одного процента ВВП в год.

В Минобороны заявили, что в США уклоняются от обсуждения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).