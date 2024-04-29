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В Ленобласти ребенок застрял в глине на дне колодца, когда помогал отцу

«47 news»: в Ленобласти спасли ребенка, по пояс застрявшего в глине на дне колодца

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Depositphotos

В Ломоносовском районе Ленобласти школьник по пояс застрял в глине на дне колодца, когда помогал отцу его чистить. Об этом сообщает «47 news».

Инцидент произошел в деревне Сойкино на юге Ленобласти, 12-летний мальчик вместе с отцом чистил колодец на приусадебном участке, мальчик спустился на дно шестиметрового колодца по веревке и по пояс застрял в глине.

Ребенок не смог выбраться из ловушки самостоятельно, потребовалась помощь спасателей. Сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вытянули ребенка на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован с переохлаждением.

До этого сообщалось, что в Петербурге десятилетний мальчик не смог самостоятельно выбраться со строительной площадки. Ребенок увяз в глине, ему потребовалась помощь специалистов. На место прибыла скорая помощь и спасатели. Для спасения привлекли минимум четыре человека. Каких-либо травм мальчик не получил. Информация о том, по какой причине он оказался на строительной площадке, отсутствует.

Ранее во Владимире ребенок засунул палец в приваренную к столбу гайку и застрял.

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