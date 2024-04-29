В Энгельсе двое детей получили ожоги из-за брошенной в мангал бутылки с розжигом

В Энгельсе приготовление шашлыков во дворе дома закончилось госпитализацией двух маленьких детей, они получили ожоги от мангала. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Ломоносова. Взрослые решили пожарить шашлык на мангале. Во время розжига около костра находились две девочки двух и восьми лет, в какой-то момент один из родителей бросил в мангал бутылку с жидкостью для розжига.

Дети получили сильные ожоги и были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге семимесячная девочка попала в реанимацию, обварившись кипятком. Ребенок случайно опрокинул на себя горячую жидкость. Врачи диагностировали у пострадавшей ожоги 15% тела II-III степени. Повреждения обнаружены на животе, предплечье, а также на ногах. Ребенку оказывается помощь.

Ранее в Подмосковье младенец обмазался чистящим средством и попал в реанимацию.