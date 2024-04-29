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Французская оппозиция раскритиковала Макрона за слова о ядерном оружии

РИА: оппозиции не понравились слова Макрона об использовании ЯО для защиты ЕС

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном использовании национального ядерного оружия для защиты Евросоюза встретили в штыки представители всех французских оппозиционных партий. Об этом пишет РИА Новости.

Так, кандидат в евродепутаты от республиканцев Ксавье Беллами заявил в эфире Cnews, что французскому лидеру «не подобает говорить такое». А евродепутат от «Национального объединения» Тьери Мариани назвал Макрона «угрозой нации».

Левые политики из партии «Непокоренная Франция» после слов президента выпустили коммюнике, в котором обвинили Макрона в подрыве авторитета французского ядерного оружия и попытке лишить народ права выбора.

Глава фракции LFI в французском парламенте Матильда Пано назвала слова Макрона «безумными и безответственными». Еще дальше пошел лидер «Патриотов» Флориан Филиппо, который назвал французского президента предателем.

О том, что Франция готова обсудить использование своих ядерных боеголовок для защиты ЕС, Макрон заявил 28 апреля. Он отметил, что во французской доктрине говорится, что ядерное оружие можно использовать для защиты жизненно важных интересов, и заявил, что эти интересы имеют «европейское измерение».

Ранее Макрон назвал поражение России на Украине «абсолютной необходимостью».

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