Овечкин вышел на чистое пятое место среди россиян по матчам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в 151-м матче в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на чистое пятое место среди российских игроков по этому показателю.

В ночь на 29 апреля Овечкин принял участие в четвертом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». По количеству сыгранных матчей он обогнал Игоря Ларионова. Больше игр только у Сергея Федорова (183), Евгения Малкина (177), Сергея Зубова (164) и Павла Дацюка (157).

«Вашингтон» разгромно проиграл серию «Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего. Ранее самый слабый результат хоккеиста в плей-офф НХЛ был зафиксирован в сезоне 2012/13, когда он набрал всего два очка (одна заброшенная шайба и одна результативная передача) в семи матчах. В тот раз «Вашингтон» также проиграл «Рейнджерс» и завершил выступление после первого раунда со счетом 3-4.

Ранее Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.