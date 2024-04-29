Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа российская цена на седан MG 5

Бюджетный седан MG 5 будет продаваться в России за 2 млн рублей

close
100%
MG

На российском рынке появился новый бюджетный седан MG 5. Об этом сообщает quto.ru. Стартовая цена - 2 млн рублей с учетом действующих акций и выгод.

Его длина — 4675 мм, ширина — 1842 мм, а высота — 1480 мм. Размер колесной базы — 2680 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. Коробки передач — механическая и вариатор.

В базовую комплектацию Comfort включены система стабилизации, четыре подушки безопасности, обивка сидений экокожей, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида и 10-дюймовый тачскрин штатной медиасистемы.

До этого стало известно, что в Китае на специальном мероприятии в Уху дебютировал кроссовер Omoda C7. Эту модель собираются привезти в Россию. Выход в продажу ожидается в начале 2025 года, однако есть вероятность, что это может произойти уже в конце 2024-го.

Предполагается, что в Россию привезут как гибридную, так и бензиновую версию с передним и полным приводами. Гибридный автомобиль может проехать 1,2 тыс. км. Примечательно, что C7 крупнее, чем уже продающийся в России Omoda C5. Также новинка получила более совершенный набор электронных ассистентов водителя.

Ранее стало известно, когда в России появится обновленный кроссовер Omoda C5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами