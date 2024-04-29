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В Китае зафиксировали землетрясение у границы с Россией и Казахстаном

Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали в КНР у границы с РФ и Казахстаном

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Uwe Anspach/Global Look Press

Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксировали в 35 километрах северо-восточнее города Каба в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным экспертов, подземные толчки возникли в 04:06 мск. Эпицентр землетрясения находился примерно в 26 км от границы с Казахстаном и в 100 км от границы с Россией. Интенсивность сотрясений там составила 4,3 балла по шкале MSK-64.

До этого землетрясение произошло у берегов африканского государства Эритреи. По данным специалистов, подземные толчки имели магнитуду 5,0. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

В ночь на 28 апреля у побережья одного из Курильских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр стихийного бедствия находится в 42 км к северу-востоку от города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

Как рассказала начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, жители населенного пункта могли ощутить колебания земной поверхности силой два балла. При этом в результате природного катаклизма никто не пострадал, повреждения построек и инфраструктуры также не зафиксированы.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.

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