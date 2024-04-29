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Россиянка поссорилась с возлюбленным и укусила его за гениталии

«78.ru»: в Петербурге девушка едва не откусила гениталии возлюбленному

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Shutterstock

Во Фрунзенском районе Петербурга медицинская помощь потребовалась мужчине с укушенной раной гениталий. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Турку, в правоохранительные органы обратилась местная жительница и заявила о мужчине с ножевым ранением. Правоохранители и сотрудники скорой помощи, прибывшие на вызов, нашли в квартире пострадавшего, ножевых ранений у него обнаружено не было.

Оказалось, что пара поссорилась, девушка пошла на крайние меры и надкусила половой орган своего возлюбленного. В беседе с полицейскими пострадавший мужчина уточнил, что претензий ни к кому не имеет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Менделеевске местная жительница нанесла сильные ранения возлюбленному во время бытовой ссоры. Женщина выпивала вместе с сожителем. В какой-то момент она нанесла ему проникающие ножевые ранения. По неподтвержденным данным, россиянка попыталась отрезать мужчине половой орган.

Ранее россиянка спаслась от изнасилования, укусив мужчину за половой орган.

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