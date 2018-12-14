Президент Сербии поблагодарил Россию и Китай за поддержку в косовском вопросе

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Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации поблагодарил Россию и Китай за поддержку в ситуации вокруг создания в Косове армии, передает ТАСС.

Сербский лидер выразил благодарность «всем, кто действовал рационально и разумно», отдельно упомянув «друзей в Москве и Пекине».

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«Хочу поблагодарить кипрского президента Анастасиадиса, все страны ЕС, которые не признали независимость Косова, хочу поблагодарить Венгрию за ее реакцию и генсека НАТО», — добавил Вучич.

Он заявил, что Сербии некуда больше отступать, и пообещал «бороться за мир».

«Но не думайте, что мы примем и вместе с вами будем сладострастно наслаждаться собственным уничтожением. Мы, сербы, численно маленький народ, но мы велики духом», — заключил Вучич.

Депутаты парламента самопровозглашенного Косово 14 декабря утвердили пакет законопроектов, предусматривающих перевод сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что Сербия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за создания армии Косово.