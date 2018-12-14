Силы ДНР привели в полную боеготовность
Военные подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики привели в полную боевую готовность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замначальника народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
Ранее в ДНР заявили, что украинские военные готовят «полномасштабное наступление» в Донбассе. Отмечалось, что операция запланирована на 14 декабря.
«Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами», — рассказал Басурин.
Кроме того, он отметил, что критически важные объекты дополнительно защитили системами ПВО, а на всей территории ДНР создали схроны с оружием и боеприпасами.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о готовящейся провокации Киева в Донбассе.