Силы ДНР привели в полную боеготовность

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Военные подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики привели в полную боевую готовность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замначальника народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные готовят «полномасштабное наступление» в Донбассе. Отмечалось, что операция запланирована на 14 декабря.

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«Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами», — рассказал Басурин.

Кроме того, он отметил, что критически важные объекты дополнительно защитили системами ПВО, а на всей территории ДНР создали схроны с оружием и боеприпасами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о готовящейся провокации Киева в Донбассе.