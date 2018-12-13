Захарова: Киев готовит провокацию в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что украинская сторона занимается подготовкой провокации в Донбассе. Об этом она сообщила на брифинге ведомства.
По ее словам, целью действий Украины является захват Приазовья, а также выход к границе с Россией.
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«…в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы… организовать стремительное наступление на мариупольском направлении», — сказала Захарова.
Она заметила, что обострение ситуации в регионе президент Украины Петр Порошенко может использовать для отмены выборов.
Ранее глава украинского минобороны Степан Полторак заявил о планах усилить армию страны за счет 300 единиц техники.
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