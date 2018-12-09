Ветеран ЦРУ дал Украине совет на случай войны с Россией

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Экс-сотрудник ЦРУ США Джек Девайн посоветовал Украине не рассчитывать на помощь со стороны Вашингтона в случае открытого военного противостояния между Россией и Украиной, передает ФАН.

По его словам, Соединенные Штаты сконцентрированы на собственных проблемах, поэтому им не до помощи Киеву. В целях усиления ветеран рекомендовал Украине развивать не только армию, но и укреплять все институты. Это, как считает экс-разведчик, самый короткий путь для Киева к успеху.

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При этом Девайн предупредил, что прямой военный конфликт дорого обойдется как России, так и Украине.

Ранее сообщалось, что США исключили возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе.