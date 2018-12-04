Израиль предупредил Россию о военной операции

Израиль проинформировал российскую сторону об операции «Северный щит» на границе с Ливаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильского посла в России Гарри Корена.

Отмечается, что операция будет направленна на поиск и уничтожение тоннелей «Хезболлах».

Реклама

По словам посла, израильская делегация посетила МИД России, встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым и обсудила ряд тем, в том числе и проведение операции «Северный щит».

Ранее стало известно, что Израиль начал операцию на границе с Ливаном.