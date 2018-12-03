Франция осудила ракетные испытания в Иране
Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Франции заявил, что французская сторона осуждает испытание баллистической ракеты средней дальности в Иране. Слова представителя передает РИА «Новости».
Представитель отметил, что Франция «обеспокоена» ракетными испытаниями в Иране.
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«Она [Франция] осуждает эти провокационные и дестабилизирующие действия», — подчеркнул представитель.
Ранее иранский МИД объяснил ракетные испытания в стране. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что испытания не противоречат нормам ООН.