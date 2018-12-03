Трамп захотел обсудить гонку вооружений с Путиным и Си Цзиньпином

<img src="//img.gazeta.ru/files3/597/12076597/RTX6GT69-pic905-895x505-46482.jpg">

Президент США Дональд написал в своем твиттере, что хотел бы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином по поводу гонки вооружений.

Американский президент выразил уверенность, что такие переговоры начнутся «в какой-то момент» в будущем. Он отметил, что сторонам следует обсудить остановку «неконтролируемой» гонки вооружений.

Реклама

«США потратили $716 млрд в этом году (на военные расходы. — «Газета.Ru»). Сумасшествие!», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Париже.