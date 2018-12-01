Путин рассказал о задании кораблей Украины попасть в территориальные воды России

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Президент России Владимир Путин рассказал, что в судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России, передает РИА «Новости».

Он добавил, что это подтверждают показания моряков.

Он также рассказал, что не знает, удалось ли ему убедить других лидеров G20 в украинской провокации, но «реагировали они спокойно».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что задержанные после провокации в Керченском проливе украинские моряки являются не военнопленными, а нарушители государственных границ России.