Турчинов допустил ограничение свобод во время военного положения на Украине

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что во время военного положения права и свободы граждан могут быть ограничены. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это может произойти в случае обострения военной ситуации.

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«В связи с введением военного положения на Украине временно на период действия правового режима военного положения могут, я подчеркиваю, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина согласно законам и Конституции Украины», — отметил Турчинов.

Он добавил, что в случае усиления агрессии со стороны России у Украины «должен быть такой инструмент» и такая возможность.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение до одобрения Рады.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.